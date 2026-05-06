Fintech denuncian falta de implementación de exención del 4x1000
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech estuvo en 6AM W de Caracol Radio.
Gabriel Santos, presidente Colombia Fintech
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...