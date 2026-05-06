Devolución 4x1000 con NuBank: Estos son quienes pueden aplicar y pasos para recibir el beneficio

Imágenes de referencia de una persona haciendo cálculos financieros y a la izquierda alguien usando un teléfono celular (Crédito: Getty Images)

El pasado 5 de mayo Nu Colombia anunció que reembolsará el costo del 4×1000 a los clientes que trasladen su dinero a un certificado de depósito a término (CDT) con la entidad entre el 5 y el 9 de mayo. A esto se le llama la ‘Operación Día 501’.

Esta iniciativa, según explican, es un llamado de protesta ante el Gobierno Nacional debido al incumplimiento del artículo 65 de la ley 2277 de 2022 (Reforma tributaria), la cual establece que los colombianos pueden designar más de una cuenta bancaria como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000).

La medida debía empezar a regir desde el 13 de diciembre de 2024, sin embargo, debido a falta de acuerdos y coordinación entre los sectores privados y públicos, ha cumplido estos más de 500 días sin concretarse.

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¿Cómo obtener la devolución del 4x1000 de la ‘Operación Día 501’?

Nu regresará en beneficio el equivalente al 4x1000 sobre el dinero nuevo a todas las personas que inviertan en CDTs Nu entre el 5 y el 9 de mayo de 2026.

Esto significa que los nuevos clientes podrán ingresar sus ahorros de otras entidades sin descuentos y quienes ya invirtieron en esta modalidad recibirán devoluciones por nueva plata que se ingrese al CDT.

Estos son los pasos para inscribirse y aplicar para esta oportunidad:

Primero debe registrarse a través de la aplicación móvil ‘Nu’, que puede descargar en tiendas virtuales. Una vez descargada, abra la app y haga clic en el botón para registrarse. Ahí debe ingresar sus datos personales como número de documento y celular, nombre y correo electrónico. Ya completado el registro, en el menú inicial, le aparecerá la promoción de la Operación Día 501. Ahí debe buscar y presionar el botón “Quiero participar” y llena los datos correspondientes para hacer el traslado de fondos a un CDT.

El beneficio aplica sobre el incremento del saldo en CDT respecto al cierre del 4 de mayo de 2026. Los fondos pueden provenir de otras entidades o de la Cuenta Nu. La devolución del 4x1000 será abonada directamente en la Cuenta Nu del cliente.

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¿Por qué se tomó esta medida?

Más allá de ser una estrategia comercial, este anuncio es una denuncia de la Fintech ante los aplazamientos de la implementación total de la Ley 2277 de 2022.

Según Nu, el 4x1000 podría costarle a un colombiano hasta $800.000 pesos al año y funciona como una barrera que impide la libre movilidad financiera.

Mientras este impuesto siga operando sin la exención múltiple que la ley ya ordenó, millones de personas prefieren permanecer vinculadas a una sola entidad, independientemente de si existen opciones con mejores condiciones de ahorro, rendimiento o servicio para salvaguardar sus ingresos.

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