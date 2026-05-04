Megaoperativo contra el reclutamiento infantil: Fiscalía imputó cargos a 20 detenidos

Presentarán ante la JEP casos de reclutamiento infantil cometidos por las Farc. Foto: Cortesía( Thot )

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que 20 de las 21 personas capturadas en un megaoperativo contra el reclutamiento infantil de las disidencias de las Farc ya fueron imputadas por el delito de uso de documento falso.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron a 12 menores que eran transportados en un bus por vías del Quindío, con destino al departamento del Meta.

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Entre tanto, el hombre señalado como cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc será imputado por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.

La Fiscalía también informó que los menores encontrados quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.