Juan Lozano y Julio Sánchez Cristo rememoran los inicios políticos de Germán Vargas Lleras
De “Oigamos a Galán” a “Colombia Siempre”: la trayectoria de Germán Vargas Lleras contada por sus compañeros de juventud
Juan Lozano y Julio Sánchez Cristo rememoran los inicios políticos de Germán Vargas Lleras
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En un emotivo diálogo en 6AM W de Caracol Radio, el periodista y exsenador Juan Lozano junto a Julio Sánchez Cristo compartieron recuerdos y anécdotas sobre los primeros años de Germán Vargas Lleras en la política, destacando su compromiso y las batallas libradas por una Colombia mejor.
Lozano compartió los sueños e ilusiones iniciales al lado de Luis Carlos Galán.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...