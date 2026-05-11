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Juan Lozano y Julio Sánchez Cristo rememoran los inicios políticos de Germán Vargas Lleras

En un emotivo diálogo en 6AM W de Caracol Radio, el periodista y exsenador Juan Lozano junto a Julio Sánchez Cristo compartieron recuerdos y anécdotas sobre los primeros años de Germán Vargas Lleras en la política, destacando su compromiso y las batallas libradas por una Colombia mejor.

Lozano compartió los sueños e ilusiones iniciales al lado de Luis Carlos Galán.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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