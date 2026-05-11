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11 may 2026 Actualizado 17:27

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Secretario de Seguridad de Antioquia revela nuevas pistas sobre asesinato de Mateo Pérez

El general en retiro, Luis Eduardo Martínez, afirmó que, el frente 36 de las disidencias fue el responsable del asesinato de Mateo Pérez.

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Daniela Puerto

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En 6AM W de Caracol Radio, el Secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, entregó nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en el municipio de Briceño y señaló directamente a alias Chalá, integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc, como principal responsable del crimen.

Además, el general en retiro Martínez, aseguró que las primeras indagaciones indican que el comunicador habría sido interceptado por integrantes de esa estructura armada ilegal cuando ingresó a zonas rurales del municipio para conocer la situación de orden público.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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