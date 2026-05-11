¿Cuál es el impacto en los precios de alimentos por bloqueo del Estrecho de Ormuz?: experta explica

El informe de Crédito y Caución advierte de que la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz podrían desencadenar un fuerte repunte en los precios agrícolas a escala global.

La aseguradora estima que el coste de los productos básicos aumentará hasta un 8,5% en 2026 y un 3,8% adicional en 2027, cifras muy superiores a las previsiones previas al conflicto.

El análisis plantea dos escenarios: uno base, con un acuerdo de paz rápido y la reapertura de Ormuz en mayo, y otro más pesimista, con un bloqueo de seis meses y una escalada del conflicto. En ambos casos, el impacto sobre los precios agrícolas será significativo debido al aumento de los costes de producción.

El informe también subraya el efecto sobre el transporte, especialmente el marítimo. Un aumento sostenido del 50% en el precio del petróleo podría elevar los costes logísticos entre un 15% y un 20%, complicando aún más el suministro global. En el transporte terrestre, la guerra agrava una situación ya frágil por la alta competencia, la escasez de mano de obra y los salarios elevados, que reducen los márgenes.

Otro punto crítico es el riesgo en los metales estratégicos, especialmente el aluminio. Aunque el Golfo produce el 10% del aluminio mundial, una parte aún mayor se transporta por el estrecho de Ormuz. Una interrupción prolongada podría desencadenar una crisis global de precios, y reactivar la producción paralizada llevaría meses incluso si el conflicto terminara rápidamente.

Vanesa Santos es la actual directora de Comunicación y portavoz de Crédito y Caución, ella habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre este análisis.

¿Cuáles son las proyecciones sobre el aumento del precio en los alimentos?

“Nosotros estamos evaluando cómo se está desarrollando el conflicto trabajando en dos escenarios: Un escenario más optimista, sería una apertura del Estrecho de Ormuz a lo largo del mes de mayo, y un escenario más pesimista que lo prolongaría en torno de seis meses.

Lo que sabemos por el momento, en relación con los alimentos, es que en el mes de marzo los fertilizantes subieron un 26% y la consecuencia es que se va a incrementar los precios al consumidor final”, dijo la experta.

¿Hay algún país que esté ganando en esta situación con el bloqueo del Estrecho de Ormuz?

La portavoz de Crédito y Caución indicó que por el momento no hay alguien “ganador” en esta situación, hay algunos países que se ven más afectados y otros que no han tenido tanta repercusión en sus precios.

¿Cuáles son los alimentos que más impacto han tenido?

La experta aseguró que hay productos agrícolas como los tomates, que en algunos lugares, han tenido un aumento del 100%, también otros alimentos como las hortalizas y las legumbres se han visto afectados por el incremento de los fertilizantes que son utilizados en la siembra.

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