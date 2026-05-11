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11 may 2026 Actualizado 21:15

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Paloma Valencia habló sobre la creación de “planes de clases” para mejorar el sistema educativo

La candidata presidencial Paloma Valencia dialogó en Dos Puntos acerca de las problemáticas que tiene el actual sistema educativo en Colombia.

Foto Carcaol Radio

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Cristian D Beltrán

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo estuvieron en los micrófonos de Dos Puntos, donde expresaron sus diferentes propuestas de su plan de gobierno, esto de cara a los próximos comicios presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 31 de mayo.

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