Oviedo y Paloma Valencia detallan cómo serían las jornadas del Día sin IVA en un eventual Gobierno

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia han ido anunciado varias medidas que tienen pensadas en caso de llegar a la Presidencia de Colombia. En diálogo con Dos Puntos de Caracol Radio, afirmaron que en ese paquete de medidas como la reactivación de órdenes de captura, la reforma tributaria para aliviar impuestos de los colombianos, hay otras decisiones importantes.

Puede leer: Ser la mujer más votada en la historia en Colombia es una gran responsabilidad: Paloma Valencia

“Nosotros queremos tres días sin IVA para los productos nacionales”, dijo Paloma Valencia afirmando que esto es bien importante porque es que todas las Las empresas manufactureras colombianas, la confección, los zapatos, han estado muy afectadas con el contrabando.

“Juan Daniel y yo estamos convencidos de que hay que darles la oportunidad de que tres veces al año se puedan vender esos productos y esos confeccionistas nacionales puedan tener un respirito”, afirmó.

Del mismo modo, habló del tema de la salud, detallando que “esa es una bomba que no nos da espera”.

Lea aquí: ¿Juan Daniel Oviedo renunciaría a la vicepresidencia para irse a la Alcaldía de Bogotá?

“Nosotros nos hemos comprometido en que los primeros 100 días de Gobierno de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia vuelve a haber medicamentos, vuelve a haber citas, vuelve a haber tratamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una compra de tres billones de pesos en medicamentos para que todos los colombianos, en todos los rincones del país, tengan el medicamento de inmediato que es maravillosa”, explicaron.

Vea el video completo aquí: