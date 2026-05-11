“Infame que se refiera así”: Jesús Abad por declaraciones de Petro tras el asesinato de Mateo Pérez

El destacado fotoperiodista Jesús Abad Colorado pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al asesinato del periodista Mateo Pérez por a manos de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, y cuestionó la reacción del presidente Gustavo Petro al crimen.

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Y es que el mandatario de los colombianos en su intervención aseguró que Mateo Pérez había ido a Briceño a tomar fotos del paisaje de ese punto del país, unas expresiones que no sentaron bien en Abad.

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“En nombre de los periodistas, hombres y mujeres del territorio, sé que nuestro país está lleno de paisajes maravillosos y una riqueza que deslumbra al planeta, pero el presidente, sabiendo que Mateo fue asesinado, hace una elucubración sobre que la guerra es por el oro. Me parece infame que se refiera así de eso”, afirmó.

¿Mateo Pérez sabía del riesgo que corría en su misión periodística en Briceño?

“Tendría que decir que él sabía que se estaba metiendo en la ‘boca del lobo’ porque con los enfrentamientos en Antioquia es muy difícil la situación”, dijo.

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Agregó que el dominio territorial o tienen distintos grupos de disidentes, no solamente ‘Calarcá’, sino también ‘Moridsco’ y el Clan del Golfo. “Todos tienen intereses en las rentas criminales”.

Asimismo, señaló al Frente 36 de las disidencias como los responsables del asesinado de Mateo.

De esta manera, recordó que Mateo Pérez, con el objetivo de cualquier periodista, era ingresar al territorio para hablar con la población civil, con las víctimas de los enfrentamientos.

“Él quería devorarse el país. Salir y entrar para contar la historia”, concluyó.

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