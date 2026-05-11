Fue encontrado el carro del conductor de aplicaciones que fue asesinado en Bogotá: ¿Dónde estaba?

El viernes 1 de mayo se conoció que el cuerpo de Darío Forero, un conductor de aplicaciones que fue asesinado, fue hallado en la sede de Bogotá del Instituto de Medicina Legal. El cadáver llegó a esas instalaciones un día antes, es decir, el jueves 30 de abril.

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¿Cuál fue el último rastro de Dario Forero?

La última vez que se le vio a Darío con vida fue el miércoles 29 de abril cerca de la estación Las Nieves de TransMilenio mientras trabajaba en su vehículo sobre las 4:30 p.m. Sin embargo, el cuerpo sin vida se encontró en el parque Islandia de Bosa, lejos del lugar en el que desapareció.

Detrás de este caso había una incógnita: ¿qué pasó con Nissan March color gris de placas FOO124, el cual manejaba Darío? En ese sentido, la Policía de Boyacá informó que el vehículo fue hallado en vías del municipio de Chiquinquirá cuando lo conducían dos personas.

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¿Cómo lograron identificar el carro de Dario Forero?

De acuerdo con la Policía, los sistemas de identificación estaban alterados. Cuando los uniformados empezaron a revisar las diferentes identificaciones de este vehículo, lograron encontrar que el carro había participado en un homicidio en la Ciudad de Bogotá. Era el carro que conducía Darío Forero.

Debido a esta situación, la Policía aseguró que estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Primero, por falsedad marcaria y, además, entrarán a la investigación que se está llevando en Bogotá para identificar su participación en el crimen.

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