Alcaldía de Bogotá alerta sobre la llegada de más de 500 indígenas: vienen a reclamar al Gobierno

Por medio de su cuenta de X, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero advirtió sobre la llegada masiva de más de 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó del departamento Cauca, pertenecientes al pueblo Misak en 11 buses tipo escalera.

“Según su propia versión, vienen nuevamente a reclamarle al Gobierno Nacional garantías en sus territorios”, aseguró el alto funcionario de la Alcaldía.

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Ante este panorama, Quintero le pidió al Gobierno Nacional desde ya tomar medidas para evitar alteraciones de orden público en inmediaciones del centro de Bogotá, donde también se adelantan los honores para la despedida del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras.

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“Le solicitamos desde ya al @MinInterior que se coordinen oportunamente los espacios de conversación y que se busque una salida pronta a la situación", aseveró.

Por ahora, la Alcaldía dispondrá de equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos para ayudar a gestionar su llegada.