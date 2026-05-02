Joven conductor de plataforma fue hallado muerto en el parque Islandia de Bosa: ¿qué se sabe?

Desde el pasado miércoles, 29 de abril, se encontraba desparecido en Bogotá un conductor de plataforma identificado como Darío Forero. La última vez que se le vio fue ese día cerca de la estación Las Nieves de TransMilenio mientras trabajaba en su vehículo sobre las 4:30 p.m.

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A través de redes sociales, su familia hizo el anuncio de su desaparición y desde ese miércoles inició la búsqueda. El caso se dio a conocer, luego de que la senadora Angélica Lozano publicara en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Darío Forero está desaparecido desde el miércoles por la tarde. Estaba conduciendo su carro en plataforma”.

Según el anuncio publicado en redes, Forero tenía una chaqueta negra y estaba a bordo de un Nissan March color gris de placas FOO124 el día de su desaparición. Su caso también fue difundido a través de grupos de WhatsApp para solicitar la colaboración de la ciudadanía con su búsqueda.

Darío Forero fue hallado muerto en Bosa

Este viernes, 1 de mayo, se conoció que fue hallado el cuerpo sin vida de Darío Forero en la sede de Bogotá del Instituto de Medicina Legal. El cadáver llegó a esas instalaciones un día antes, es decir, el jueves 30 de abril, solo un día después de su desaparición.

La noticia también la dio a conocer la senadora Lozano a través de su cuenta en X. “Dolor absoluto: Apareció el cuerpo de Darío Forero en Medicina Legal. Mi condolencia a su señora madre. ¡Justicia!”, fue el texto publicado por la congresista.

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Hasta este momento, no se conocen los resultados de la autopsia, por lo que existe una gran incógnita sobre qué fue exactamente lo que sucedió. En este caso, llama la atención que el cuerpo no fue encontrado cerca a la estación Las Nieves, donde fue visto por última vez, sino que apareció en el parque Islandia de Bosa.

Según se ha podido conocer, Darío era un publicista que, a falta de oportunidades laborales, se dedicó a trabajar como conductor de plataformas de transporte. Asimismo, era un hombre que apoyaba a fundaciones con casos de animales perdidos y víctimas de maltrato.