Tchouaméni confirma la pelea que tuvo con Fede Valverde en Real Madrid: “Evidentemente, pasó algo”. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) / Denis Doyle

Aurelien Tchouaméni se refirió en las últimas horas al altercado que tuvo con el uruguayo Federico Valverde en el vestuario del Real Madrid, el pasado 7 de mayo. Así pues, el jugador lamentó que ese episodio tomara “proporciones aún mayores” por haber salido en la prensa y negó haber golpeado al jugador sudamericano.

Le puede interesar: Sebastián Villa y su deseo de jugar en Nacional: “Esperemos dentro de poco pueda estar en Medellín”

“Evidentemente, pasó algo, todos lo habéis oído. Tomó proporciones aún mayores porque, por desgracia, salió en la prensa y jugamos en el Real Madrid, donde hay jugadores importantes”, declaró este domingo Tchouaméni, en una rueda de prensa en Clairefontaine, donde se concentra la selección francesa antes del Mundial de fútbol.

Los dos jugadores resultaron multados por el altercado con 500.000 euros cada uno.

El volante francés del Real Madrid ya había comentado el incidente en un mensaje en redes sociales, pero es la primera vez que lo hace en una rueda de prensa.

Lea también acá: “Que tengan cuidado con Portugal”: la advertencia de Luis Figo a Colombia antes del Mundial

“He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que pasó. Después de aquello, pasamos página”, indicó.

“Con ‘Fede’ tenemos un objetivo común, que es ganar títulos para el Real Madrid. Y si nos enfrentamos a Uruguay (durante el Mundial), todos querremos ganar con Francia. Pero en lo personal, de verdad que no hay ningún problema”, aclaró.