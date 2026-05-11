Alfredo Arias, contundente tras la eliminación de Junior en Copa Libertadores: “Sí, fue fracaso”

Junior de Barranquilla consiguió una importante victoria en condición de visitante en el inicio de los cuartos de final de la Liga, tras derrotar por la mínima diferencia a Once Caldas en el estadio Estadio Palogrande.

El conjunto barranquillero logró imponerse en un compromiso intenso, marcado por la reacción futbolística del equipo luego de la reciente eliminación de la Copa Libertadores.

El partido inició con un Once Caldas dominante, tomando la iniciativa y manejando el ritmo del compromiso durante los primeros minutos. El equipo local presionó alto y generó aproximaciones ofensivas que pusieron en alerta a la defensa del Junior; sin embargo, con el transcurso del encuentro, el conjunto Tiburón empezó a adueñarse de la posesión del balón y encontró espacios para construir juego ofensivo.

Sobre el cierre del primer tiempo apareció el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien recibió una falta dentro del área que terminó en penalti a favor del equipo visitante. El propio atacante se encargó de ejecutar el cobro desde el punto penalti y convirtió el único tanto del compromiso.

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Para la segunda mitad, Junior optó por un bloque medio alto con el objetivo de contrarrestar los ataques del Once Caldas, que adelantó líneas en busca del empate. El equipo dirigido por el técnico uruguayo logró sostener el resultado gracias al orden defensivo y al sacrificio colectivo de sus jugadores.

En rueda de prensa, el entrenador destacó la capacidad de reacción de su equipo luego del golpe sufrido entre semana tras la eliminación internacional.

“Normalmente, cuando uno gana parece que todo salió planificado. El mérito de mis jugadores, tengo un plantel muy bueno y valiente. Hace muy poquitas horas nos asestaron un golpe mortal allá en Cartagena y recuperarse de eso era muy difícil. Venir a jugar con un equipo que juega muy bien, que acá en esta cancha, que es tan difícil, ellos se hacen respetar muchísimo. Pero teníamos que buscar desde el primer momento encontrar el gol. Lo buscamos, lo tuvimos”.

Además, explicó las rotaciones que ha venido realizando debido a la exigencia del calendario y el desgaste físico de la competencia internacional.

“Sí, sin duda nosotros hemos estado rotando ya. Apenas empezó la competencia internacional, nosotros prácticamente no hemos repetido alineación y hemos tratado de refrescar y de encontrar, de acuerdo al partido, a la cancha, al clima, las piernas. Hoy era un partido muy difícil y la elección fue para los que estuvieron más fuertes, más frescos, con piernas más frescas para poder correr y darle al equipo la presión que necesitamos en los primeros minutos e ir por el gol. Si no conquistábamos ese gol, seguramente igual habríamos planificado lo mismo para el segundo tiempo. Nos iba a costar, sabíamos que el rival se iba a venir arriba. Ellos normalmente lo hacen, ponen mucha gente en ataque, con muy buen pie, juegan muy bien por dentro. Pero bueno, creo que tuvimos puntos altos. Todos los que estuvieron en cancha se sacrificaron para hoy llevarnos un resultado para Barranquilla y que por lo menos el dolor de la entresemana sea un poquito menor”.

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Finalmente, el entrenador también habló sobre la eliminación en Copa Libertadores y el aprendizaje que deja para el grupo.

“En este caso nosotros lo tomamos como eso. Yo les decía: bueno, que sea una enseñanza. Fracaso, sí fue fracaso, pero no somos fracasados si no nos rendimos, si seguimos adelante. Primero porque somos profesionales y segundo porque lo dije antes de esto. Cuando empezó el semestre yo dije: nosotros tenemos un objetivo, que es volver a repetir el campeonato, y tenemos un sueño, que era la Libertadores, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso en la Libertadores. No se nos dio el sueño, estamos atrás del objetivo” concluyó Alfredo Arias.