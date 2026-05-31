David Alonso y su balance luego del GP de Italia “Me quedo con las sensaciones positivas”

David Alonso vivió un fin de semana complicado en el Gran Premio de Italia. El piloto del CFMOTO Aspar Team llegaba con buenas sensaciones tras el trabajo realizado en el simulador y con expectativas de pelear por los puntos, pero la carrera no salió como esperaba.

Después de clasificarse en la novena posición para la parrilla de salida, Alonso no logró encontrar el ritmo necesario durante la competencia y terminó en la casilla 18, quedándose sin sumar unidades para el campeonato.

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El piloto colombiano explicó que los problemas comenzaron pocas vueltas después de la salida. Aunque logró mantenerse inicialmente dentro del grupo principal, pronto empezó a notar dificultades para controlar la moto en las curvas.

“No he podido competir en esta carrera. En las dos o tres primeras vueltas me he mantenido en el grupo, pero después he empezado a notar que no conseguía girar bien”, afirmó Alonso tras la carrera.

El corredor detalló que la falta de estabilidad en la parte trasera de la motocicleta afectó considerablemente su rendimiento, impidiéndole mantener el ritmo de sus rivales.

“Sentía que la parte trasera de la moto se me iba en las curvas y estaba rodando muy lento. Era como cuando llevas un coche con tracción delantera y entras rápido en una rotonda. Me iban pasando cada vez más pilotos, pero vamos a analizar qué es lo que ha podido pasar”.

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Pese al resultado, Alonso prefirió quedarse con los aspectos positivos del fin de semana y destacó el trabajo realizado junto a su equipo.

“Me quedo con las sensaciones positivas del fin de semana y con el buen trabajo que hemos hecho”.

Ahora, el piloto y el equipo Aspar analizarán los inconvenientes presentados en Mugello con el objetivo de corregirlos y volver a pelear por posiciones de puntos en la próxima cita del campeonato.

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