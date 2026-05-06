La Banda Sinfónica Juvenil de Salamina ocupa primeros lugares en festival internacional en el Caribe

Integrantes de la banda sinfónica juvenil, padres de familia y miembros de la alcaldía en Santo Domingo. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Salamina, Caldas.

Caldas

Los 54 estudiantes del Colegio Pío XII de Salamina (Caldas), son los integrantes que viajaron al XXI Festival Internacional de Bandas de Música Infanto - Juveniles en República Dominicana, donde se presentaron otras bandas internacionales, al igual que grupos locales.

Manuel Fermín Giraldo, alcalde de Salamina, describe su emoción cómo estos niños y adolescentes dejaron en alto el nombre del municipio, el departamento y el país, afirmó que ellos eran conscientes del compromiso que tenían.

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“Esos esfuerzos que hicimos desde la administración municipal, el gobierno departamental, por medio de la Secretaría de Educación, fue imprescindible. Esta clase de procesos debemos seguir impulsándolos porque con disciplina, trabajo y constancia se pueden hacer realidad los sueños. Reconozco que tenemos un maestro estupendo, Diego, es idóneo y muy profesional, ya que lleva un año con estos niños y se labró el destino de ser campeones a nivel internacional”.

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Cuenta que el apoyo de la administración municipal, de las directivas de la institución educativa y de los padres de familia fueron fundamentales para que estos pequeños músicos obtuvieran el primer premio internacional de esta categoría para la población del norte de Caldas.

“Es el primer logro internacional que obtiene el municipio, es un triunfo para todos los salamineños. Es una gran lección en el sentido de que tenemos que estar comprometidos con nuestra juventud, con los procesos, nuestra cultura, arte y estamos listos para hacerlo”, afirma el alcalde Giraldo.

La banda sinfónica juvenil de Salamina obtuvo el primer lugar a Mejor banda sinfónica juvenil internacional y ocupó el segundo puesto a Mejor arreglo a la música dominicana en el XXI Festival Internacional de Bandas de Música Infanto-Juveniles en Santo Domingo, República Dominicana.

La delegación salamineña ya está en el municipio caldense, donde tuvieron un recibimiento inicial, pero durante la semana los homenajearán con actos especiales.