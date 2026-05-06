Dos hombres murieron por un derrumbe al interior de una mina en Marmato, Caldas

Las autoridades y mineros afuera de la mina donde fallecieron dos trabajadores en la vereda Echandía, en Marmato, Caldas. Foto: Facebook Bomberos Marmato.

Marmato, Caldas.

La emergencia al interior de una mina en la vereda Echandía en Marmato (Caldas), se presentó cuando cayó un derrumbe al interior del socavón, donde fallecieron Jhon Fredy Campuzano, quien murió instantáneamente. La otra víctima mortal es John Faber Martínez. José Hernando Gallego, comandante de bomberos de Marmato, entrega el reporte oficial.

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“Nos reportan dos mineros atrapados, se trata de John Fredy Campuzano y Jhon Faber Martínez, quienes desarrollaban sus labores dentro de la mina ubicada en dicha vereda, ocurrió un derrumbe, donde el primero falleció en el instante, el segundo registraba aplastamiento, por lo que sus compañeros y demás mineros, intentaron rescatarlos, inicialmente, con la llegada de los organismos de socorro, nos unimos para tratar de llegar al lugar donde se encontraban, ya que caía material rocoso”.

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Añade que un personal del Hospital San Antonio de Marmato, ingresó a la mina a realizar la valoración médica del minero herido y estabilizarlo, pero por las graves heridas, no fue posible salvarle la vida.

Los organismos de socorro extrajeron los cuerpos de los mineros atrapados luego de varias horas de rescate. Con este nuevo hecho, son cinco las personas que han muerto este año en medio de las labores mineras.