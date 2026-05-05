El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El Gobierno Petro ha implementado el acuerdo de paz”: Gloria Miranda responde a Juan Manuel Santos

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos en el gobierno de Gustavo Petro se metió en la polémica suscitada a raíz del cruce de declaraciones entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

En medio de la confrontación, Santos aseguró que la falta de implementación del acuerdo es uno de los catalizadores del conflicto actual en el país. Ante estos señalamientos respondió Miranda desde los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.

En desarrollo.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:17 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: