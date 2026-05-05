Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 may 2026 Actualizado 12:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“El Gobierno Petro ha implementado el acuerdo de paz”: Gloria Miranda responde a Juan Manuel Santos

La directora de Sustitución de Cultivos se refirió en 6AM W de Caracol Radio a las palabras del expresidente en cuanto a la falta de implementación del acuerdo.

“El Gobierno Petro ha implementado el acuerdo de paz”: Gloria Miranda responde a Juan Manuel Santos

“El Gobierno Petro ha implementado el acuerdo de paz”: Gloria Miranda responde a Juan Manuel Santos

00:00:0009:17
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos en el gobierno de Gustavo Petro se metió en la polémica suscitada a raíz del cruce de declaraciones entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

En medio de la confrontación, Santos aseguró que la falta de implementación del acuerdo es uno de los catalizadores del conflicto actual en el país. Ante estos señalamientos respondió Miranda desde los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.

En desarrollo.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0009:17
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir