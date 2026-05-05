“El Gobierno Petro ha implementado el acuerdo de paz”: Gloria Miranda responde a Juan Manuel Santos
La directora de Sustitución de Cultivos se refirió en 6AM W de Caracol Radio a las palabras del expresidente en cuanto a la falta de implementación del acuerdo.
“El Gobierno Petro ha implementado el acuerdo de paz”: Gloria Miranda responde a Juan Manuel Santos
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Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos en el gobierno de Gustavo Petro se metió en la polémica suscitada a raíz del cruce de declaraciones entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
En medio de la confrontación, Santos aseguró que la falta de implementación del acuerdo es uno de los catalizadores del conflicto actual en el país. Ante estos señalamientos respondió Miranda desde los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.
En desarrollo.
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