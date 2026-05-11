“Voy a reactivar todas las órdenes de captura del ‘cartel’ de la paz total”: Paloma Valencia
La candidata presidencial habló en Dos Puntos de Caracol Radio sobre lo que ocurriría con la política de la paz total en su eventual llegada a la presidencia.
Paloma Valencia explicó en Dos Puntos con Vanessa De La Torre si continuaría con los diálogos gestados en el marco de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, en caso de ganar las elecciones 2026.
En desarrollo.
David Otero
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