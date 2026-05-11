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11 may 2026 Actualizado 17:12

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Cúcuta

Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de Tibú, en Norte de Santander

Las víctimas serían hombres entre los 20 y 35 años.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images
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Catatumbo

A la compleja situación de orden público que se registró el pasado fin de semana en la región del Catatumbo, se suma el asesinato de cuatro personas en zona rural del municipio de Tibú, cerca del sector conocido como La Pica.

A pesar del fuerte hermetismo frente a estos crímenes debido al temor de los habitantes a represalias por parte de los actores armados ilegales, Caracol Radio pudo conocer de estos hechos de sangre que se presentaron durante el domingo 10 de mayo, en dos puntos rurales.

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En diálogo con Caracol Radio, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas indicó que “las personas tienen miedo de informar lo que sucede porque son amenazadas constantemente. Incluso les quitan los teléfonos celulares para impedir que compartan información”.

Según versiones preliminares, la mayoría de las víctimas serían jóvenes entre los 20 y 35 años, una situación que aumenta la preocupación por el impacto del conflicto armado sobre la población juvenil del Catatumbo.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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