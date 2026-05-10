Comunidad del Catatumbo reporta nuevas acciones militares contra campamentos del ELN

Catatumbo

Nuevamente la comunidad de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, reporta fuertes acciones militares contra campamentos del ELN.

Habitantes de La Angalia, zona rural de Filo el Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra, reportaron durante la noche del sábado 9 de mayo y la madrugada del domingo 10, fuertes operativos militares al parecer, contra estructuras rústicas donde habían hombres del ELN.

“Toda la noche la pasamos con mucha zozobra, se escuchaban bombazos muy duro, los aviones de la fuerza aérea sobrevolaban muy cerca, no tuvimos descanso “, narró uno de los habitantes de la zona.

De momento las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial para determinar si estas acciones militares son nuevos bombardeos contra el ELN.

Recordemos que para el mes de abril, el Ejército Nacional adelantó bombardeos contra campamentos del ELN que dejó varios cabecillas e integrantes de esta organización armada ilegal neutralizados.