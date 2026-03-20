¿El Día del Hombre es el mismo Día del Padre en Colombia? Esta es la fecha en la que celebra en 2026. Getty Images / Halfpoint Images

Aunque no es de las fechas más concurridas y celebradas en el calendario, el 19 de marzo en Colombia se ha posicionado como el Día del Hombre, con excusa de la conmemoración religiosa que le da origen.

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Así las cosas, la fiesta tradicional que se empleaba en la Iglesia católica para conmemorar a San José como esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, terminó, a fuerza de tradición y necesidad, en el Día del Hombre como se le conoce hoy en el país.

A la luz de la fe religiosa del país y el relato bíblico, dicha festividad se asocia en Colombia con el rol que tiene el hombre en la familia tradicional. Es por ello que, aunque corresponden a fechas distintas, muchas personas creen que el Día del Padre se celebra también el 19 de marzo.

¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia?

A pesar de que en países como España, las personas se acogen a la conmemoración religiosa para la celebración del Día del Padre el 19 de marzo, en Colombia, así como en Europa y Estados Unidos, se trata de celebraciones independientes.

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En ese sentido, el Día del Padre en Colombia en 2026 será el domingo 21 de junio, al tratarse del tercer domingo de dicho mes.

En Estados Unidos se atribuye la responsabilidad de originar la fecha a Sonora Smart Dodd, hija del veterano de la Guerra Civil estadounidense, William Jackson Smart.

La historia señala que Smart Dodd propuso la conmemoración a su congregación religiosa entre 1909 y 1910, la cual terminó popularizándose al punto en el que el presidente Richard Nixon la declaró oficial en 1972.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en otros países?

A diferencia de Colombia, en varios países del mundo la celebración del Día del Padre sí coincide con la festividad de San José.

Entre estos países, según ACI Prensa, se encuentran:

España

Italia

Portugal

Bélgica

Suiza en algunas regiones

Croacia

Marruecos

Mozambique

Bolivia

Honduras

En algunas de estas naciones, el mismo día se homenajea también a los carpinteros, al ser este el oficio que se le atribuye a san José.

¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Hombre?

Aunque Colombia y otros países se acogen a la celebración del Día del Hombre el 19 de marzo como homenaje a San José, en otros territorios también se tiene una fecha diferente para la celebración.

De esta manera, el 19 de noviembre es el día escogido para el Día Internacional del Hombre por organismos internacionales como la UNESCO, a partir de 1999.

Esta fecha fue impulsada por el profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, Jerome Teelucksingh, quien buscaba homenajear a su padre con un ejemplo para la comunidad. El profesor subrayó su intención de fomentar nuevos discursos en torno a la igualdad de género, sin antagonizar con el Día Internacional de la Mujer.