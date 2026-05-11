¿Cómo prevenir el cáncer de ovario? El 70% de los casos se detecta tarde en Colombia

En mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad que, en la mayoría de ocasiones, empieza con síntomas aparentemente comunes y difíciles de identificar.

Según un comunicado de la compañía GSK, una empresa biofarmacéutica, en Colombia cada año se registran 6,7 nuevos casos y 4,1 muertes por cada 100.000 mujeres a causa de este tipo de cáncer.

Aunque puede presentarse a cualquier edad, la enfermedad afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas y la edad promedio de diagnóstico es de 59 años. Además, se estima que una de cada 70 mujeres desarrollará cáncer de ovario a lo largo de su vida.

¿Cómo se puede identificar?

El principal problema es que el cáncer de ovario suele avanzar sin señales claras.

Algunos de los síntomas que prenden las alarmas son la distensión abdominal, sensación constante de inflamación, dolor o molestia en la pelvis, necesidad frecuente de orinar, pérdida de peso sin explicación y flatulencias persistentes. Sin embargo, al tratarse de señales inespecíficas, muchas pacientes tardan semanas o incluso meses en acudir al médico.

“El camino que enfrentan las pacientes, desde los primeros síntomas hasta recibir tratamiento puede ser complicado. Esto se debe principalmente a que la enfermedad a menudo tarda en manifestarse y a las diversas barreras que dificultan el diagnóstico y acceso terapéutico oportunos”, explicó Adriana Flórez, gerente médica de oncología para GSK.

A diferencia de otros cánceres, actualmente no existe una prueba de tamizaje rutinaria y masiva que permita detectar de manera temprana el cáncer de ovario en mujeres sin síntomas. Por eso, el reconocimiento oportuno de señales y la atención médica temprana se convierten en herramientas clave para mejorar el pronóstico.

Durante el proceso diagnóstico incluye varios pasos en los que los médicos realizan imágenes diagnósticas, exámenes de sangre, análisis de marcadores tumorales y biopsias para confirmar la presencia del cáncer. Después de ello, la enfermedad se clasifica en estadios del I al IV, siendo el IV el más avanzado para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

En cuanto al tratamiento, las pacientes pueden requerir cirugía, quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia o tratamientos hormonales. En algunos casos también se implementan terapias de mantenimiento para reducir el riesgo de recaída y prolongar el tiempo libre de enfermedad.

“Las mujeres debemos tener mayor conocimiento sobre las opciones de prevención, diagnóstico y tratamientos disponibles para el cáncer de ovario, y así poder tomar decisiones informadas. Es muy importante fomentar la comunicación con profesionales de salud y compartir experiencias entre nosotras para fortalecer nuestra confianza y aumentar las posibilidades de un futuro más saludable”, agregó Flórez.

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Los cánceres ginecológicos representan cerca del 40% de todos los casos de cáncer en el mundo y más del 30% de las muertes relacionadas con esta enfermedad, según estudios internacionales citados en el comunicado. Dentro de ese grupo, el cáncer de ovario es el más letal debido a la dificultad para detectarlo tempranamente.

¿Se puede prevenir?

Especialistas coinciden en que la prevención no solo pasa por controles médicos, sino también por prestar atención al cuerpo con el fin de disminuir factores de riesgo.

Según la American Cancer Society, se recomienda mantener un peso saludable, no recibir terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia y usar anticonceptivos orales.