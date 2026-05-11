Adulto mayor murió esperando traslado médico en Fusagasugá; familia denuncia negligencia de la EPS

Un hombre de 74 años falleció luego de permanecer más de una semana hospitalizado en el Hospital San Rafael de Fusagasugá, mientras esperaba una remisión a un centro de mayor complejidad.

Según relató para Caracol Radio la hija del paciente, cuya identidad pidió ser reservada, contó que su padre ingresó al servicio de urgencias el pasado 1 de mayo tras sufrir una caída en el baño que le provocó una grave lesión medular.

Aunque inicialmente estaba consciente y podía comunicarse, con el paso de los días su condición empeoró considerablemente.

De acuerdo con la acción de tutela interpuesta por la familia, los médicos detectaron una inflamación severa en la médula espinal, acompañada de complicaciones respiratorias críticas que obligaron a intubarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El documento también señala que el paciente requería atención especializada en neurología, neurocirugía, neumología y cuidado crítico en un hospital de tercer nivel.

A pesar de ello, la remisión nunca se concretó

“Él se empezó a inflamar con todo el suero que le estaban suministrando, la barriga ya se le veía muy hinchada y le dio un paro respiratorio”, contó su hija para este medio.

La familia asegura que durante más de siete días insistió ante la EPS Famisanar para lograr el traslado. Incluso, presentó derechos de petición, quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud y una acción de tutela buscando acelerar el proceso.

En la tutela, conocida por este medio, la familia afirma que representantes de la EPS les manifestaron verbalmente que “los hospitales no lo reciben”, sin entregar soportes documentales ni alternativas concretas de atención.

“La juez me llamó a las 6:30 de la noche. Hasta el juzgado estaba disponible. Personería, todo el mundo. Los únicos que no quisieron fueron Famisanar”, aseguró la hija del paciente.

También sostuvo que el Hospital San Rafael habría realizado gestiones y acompañado las solicitudes de traslado debido a la gravedad del caso. “Los médicos me ayudaron también, trabajo social puso queja, todo el mundo estaba pendiente”, afirmó.

Según el relato de la familia, la EPS autorizó inicialmente una remisión antes de que el paciente sufriera el paro respiratorio. No obstante, tras la complicación, el traslado debía realizarse en una ambulancia medicalizada y, desde entonces, aseguran que no recibieron nuevas respuestas efectivas.

La tutela advertía que la demora en la remisión estaba vulnerando derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana del adulto mayor. Además, solicitaba una medida provisional urgente para garantizar el traslado en un plazo máximo de cuatro horas.

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Aunque las razones específicas por las cuales no se habría concretado la remisión aún no han sido esclarecidas oficialmente, la familia insiste en que hubo negligencia por parte de la EPS y espera que las autoridades investiguen lo ocurrido.

Hasta el momento, Famisanar no se ha pronunciado públicamente sobre este caso.