Carlos Carrillo amplió su denuncia en contratos del Fondo Adaptación por presuntas coimas del 10%

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), confirmó que presentó una ampliación de la denuncia que ya había interpuesto ante la Fiscalía por presuntos cobros ilegales dentro del Fondo Adaptación, entidad creada para gestionar los riesgos y adaptar el país al cambio climático.

Según explicó, a un contratista le habrían exigido una “coima”, es decir, suma de dinero, equivalente al 10% del valor de un contrato para destrabar pagos relacionados con un proyecto en el consorcio Dinámicas Hídricas La Mojana.

La denuncia fue radicada hace cerca de un mes, antes de que la actual gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, realizara varias declaraciones públicas sobre presuntas irregularidades y disputas internas dentro del Gobierno. Este tema volvió a tomar fuerza aún después del enfrentamiento político que ambos funcionarios sostienen desde hace varias semanas.

Carrillo aseguró que decidió acudir a las autoridades porque, como servidor público, tenía la obligación de informar cualquier posible hecho de corrupción.

De acuerdo con Carrillo, el caso se conoció después de que un contratista asegurara haber cumplido con las obligaciones pactadas, pero que posteriormente recibió una solicitud informal para entregar un porcentaje del 10% del contrato a cambio de agilizar el desembolso de recursos.

“Cada vez que una denuncia como esta llega, tengo la obligación de ponerla en conocimiento de la Fiscalía”, señaló el director de la UNGRD

Además, Carrillo defendió su gestión al frente de las entidades que ha dirigido y aseguró que ha mantenido una política de lucha contra la corrupción. “Durante dos años que llevo al frente de la entidad, he venido dando una lucha sin cuartel contra la corrupción”, afirmó..

Ante ello, la Procuraduría abrió una indagación preliminar y citó al director de la UNGRD para ampliar la información y entregar nuevas evidencias sobre los hechos denunciados.

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Durante la rueda de prensa también fue consultado sobre su relación con el presidente Gustavo Petro y sobre la posibilidad de dejar el cargo. Sin embargo, Carrillo dio a entender que mantiene respaldo desde el Gobierno. “Si el presidente no me ha pedido la renuncia, es porque sigue respaldando que yo esté en la entidad”, respondió.