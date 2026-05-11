A un debate de ser realidad: Ley Nuclear busca transformar tratamientos contra el cáncer en Colombia

Colombia está a un paso de aprobar una de las iniciativas científicas y médicas más ambiciosas de los últimos años.

Se trata de la ley nuclear, un proyecto que fue impulsado por la Red Nuclear Colombiana (RNC), que busca modernizar la regulación del sector por medio de un reactor nuclear y abrir la puerta a que el país produzca sus propios radiofármacos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.

En diálogo con Caracol Radio, Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana, dice que la iniciativa nació tras la crisis registrada en noviembre de 2022, cuando hubo un desabastecimiento internacional en el suministro de sustancias radiactivas, que obligó al cierre temporal de gran parte de las unidades de medicina nuclear que abastecen al país y más de 3.000 pacientes con cáncer quedaron sin atención oportuna.

“Queremos que esto no se vuelva a repetir”, aseguró Prieto al recordar que Colombia depende casi totalmente de materiales importados desde Europa y Estados Unidos para realizar estudios diagnósticos y terapias especializadas.

Por su parte, la médica nuclear, Emperatriz Angarita, explicó que el problema evidenció el rezago tecnológico del país frente a otras naciones de América Latina.

“Colombia no es autónoma en la producción de sustancias radioactivas de uso médico (...), todo lo importamos, todo lo traemos de otros países”, afirmó en Caracol Radio.

¿Por qué es importante?

Los radiofármacos son fundamentales para realizar por ejemplo gammagrafías, importantes para evaluar el funcionamiento de órganos y tejidos del cuerpo a través de la radiación gamma; también para hacer los PET Scan, estudio que evalúa la actividad metabólica utilizadas principalmente en pacientes con cáncer. Sin estos insumos, muchos procedimientos simplemente no pueden realizarse.

En ese sentido. Angarita recordó que durante la crisis de abastecimiento varios pacientes no pudieron acceder ni a diagnósticos ni a tratamientos.

“Durante casi cinco semanas no se pudieron hacer muchos de los estudios que eran relevantes para pacientes de cáncer que necesitaban un diagnóstico o un seguimiento de su enfermedad, y peor aún, algunos se quedaron sin el tratamiento”, afirmó en este medio de comunicación.

¿Cuáles son las limitaciones de la Ley Nuclear?

De acuerdo con Prieto, la fragmentación regulatoria es uno de los principales obstáculos para el desarrollo nuclear del país, pues el proyecto plantea reorganizar institucionalmente el sector nuclear colombiano y crear un único ente regulador que centralice funciones actualmente dispersas entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales.

“Es un poco vergonzoso reconocer que Colombia es el único país de América Latina que tiene un reactor nuclear de investigación y no produce isótopos con aplicaciones médicas o industriales”, señaló Prieto, acerca de la eventual capacidad de Colombia para tener su propio reactor nuclear de potencia.

Actualmente, países como Argentina, Brasil, México, Perú y Bolivia cuentan con mayores avances en materia nuclear. Incluso Ecuador y El Salvador ya han avanzado en marcos regulatorios y programas nacionales relacionados con energía y tecnología nuclear, según explicó el director de la Red Nuclear Colombiana.

Para Angarita, lograr autonomía en la producción médica tendría efectos inmediatos sobre el sistema de salud colombiano. “Lógicamente se acortaría muchísimo el tiempo para lograr que un paciente sea diagnosticado y atendido, porque no estaríamos dependiendo de los tiempos de fábrica en el extranjero, ni de si el avión llegó o no”.

La especialista aseguró que la medicina nuclear tiene aplicaciones cada vez más relevantes en diagnósticos tempranos y tratamientos dirigidos contra tumores malignos. En Colombia, estos procedimientos son utilizados especialmente en cáncer de tiroides, próstata, mama y otras patologías oncológicas complejas.

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Además del impacto en salud, el proyecto también plantea efectos económicos y científicos para el país. Prieto afirmó que el sector nuclear ya representa cerca del 0,25 % del PIB colombiano y genera más de 40.000 empleos directos e indirectos.

“Esto no es solamente para físicos o ingenieros nucleares (...) aquí hay cabida para una cantidad de ejercicios técnicos y profesionales que complementan toda la cadena productiva del sector nuclear” afirmó Prieto.

Lo que le falta para ser una realidad

La propuesta ya superó un primer paso clave en el Senado. Según Angarita, 16 senadores de la Comisión Primera votaron positivamente el proyecto en una de las etapas más importantes del trámite legislativo.

Ahora, el texto deberá enfrentar el debate en plenaria, un escenario que preocupa a los impulsores de la iniciativa por la falta de quórum en medio del ambiente preelectoral.

“Estamos preocupados porque el proyecto de ley se pueda hundir”, advirtió Prieto. “Eso implicaría echar a la caneca cerca de cuatro años de trabajo”.

El investigador agregó que un eventual hundimiento obligaría a reiniciar todo el proceso legislativo desde cero, con un nuevo Congreso y posiblemente otro Gobierno Nacional. “Ese reinicio es un lujo que no podemos permitirnos”, aseguró.

Vale la pena resaltar que, de ser aprobada esta ley, Colombia no sólo avanzaría en regulación y seguridad nuclear, sino que también daría un paso hacia la autonomía tecnológica y médica en uno de los sectores más estratégicos para el futuro de la salud y la investigación científica nacional.