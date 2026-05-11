Capturado alias ‘La Chucha’, segundo cabecilla del grupo delincuencial ‘La Sierra’

Uno de los más buscados del Valle de Aburrá, Duberney Gómez Campuzano, alias ‘La Chucha’, fue capturado por la Policía Nacional en una operación realizada en el barrio Rodeo, comuna de Belén.

Alias ‘La Chucha’ ocupaba un puesto estratégico como coordinador del grupo delincuencial organizado 'La Sierra’. Era considerado un objetivo de alto valor por su participación directa en dinámicas de violencia urbana, coordinación de homicidios selectivos y el fortalecimiento de economías ilícitas en Medellín.

Según las autoridades, el capturado acumulaba cerca de 15 años de trayectoria criminal dentro de la organización. Inició como coordinador de sicarios y ascendió a segundo cabecilla tras la reciente captura de alias “Huelillo”. Era hombre de confianza de alias ‘Abelito’, principal líder del componente delincuencial, y ejercía control en barrios como Villa Turbay, Villa Liliam, Las Estancias, La Sierra y sectores de Belén, donde coordinaba extorsiones, desplazamientos forzados, control territorial y homicidios.

“Que caiga, alias ‘La Chucha’, en menos de una semana, no es gratis ni espontáneo. Es precisamente porque, se está haciendo es haciéndole el cerco a alias ‘Abelito’, cabecilla principal de la estructura, La Sierra; histórico, que ya fue capturado por allá en el 2016, en la primera administración de Federico Gutiérrez. Fueron los golpes más duros contra La Sierra, la captura de alias ‘Abelito’ y el haber dado de baja, a alias ‘Turrón’, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

A alias ‘La Chucha’, se le investiga por su presunta participación en el homicidio de un patrullero de la Policía Nacional y de un líder ambientalista, ocurrido el 6 de mayo de 2021 en el corregimiento de Santa Elena.

La detención se materializó por orden judicial y se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, extorsión agravada y desplazamiento forzado agravado. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos celulares y una cédula de ciudadanía falsa, elementos clave para avanzar en las investigaciones en curso.