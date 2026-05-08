Con más de 20 años de prontuario, fue capturado ‘Huelillo’, segundo del grupo La Sierra en Medellín

Un hombre señalado por las autoridades como el segundo al mando del grupo de delincuencia organizada La Sierra, conocido con el alias de ‘Huelillo’, fue capturado en Medellín durante una diligencia de allanamiento y registro en la comuna 8-Villa Hermosa.

En el marco de una operación de inteligencia e investigación criminal, uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) realizaron un registro y allanamiento en una vivienda, donde materializaron la captura de este sujeto.

Según las investigaciones, alias “Huelillo” presuntamente coordinaba actividades relacionadas con homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y tráfico de estupefacientes en sectores como La Sierra y Villa Turbay. Las autoridades establecieron que este criminal contaba con un prontuario de más de 20 años y que era uno de los principales lugartenientes de alias ‘Abelito’, máximo jefe de la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que desde 2018 existía una orden de captura en su contra, la cual no había podido materializarse debido a la complejidad geográfica y las condiciones de seguridad en la zona de influencia del grupo delincuencial.

El operativo se realizó en articulación entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional. Durante la diligencia se incautaron dos armas de fuego, 41 cartuchos de munición, dos radios de comunicación y tres teléfonos celulares.

Las autoridades de Medellín resaltaron que, con esta captura, se impacta la capacidad de coordinación criminal y el control territorial del GDO La Sierra en el oriente de la ciudad y el corregimiento de Santa Elena, debilitando una de las estructuras con mayor injerencia histórica en el Valle de Aburrá.

Por último, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para las audiencias preliminares, donde le fue dictada medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.