Con una fachada de venta de juegos de suerte y de azar falsificaban billetes de lotería en Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación capturó y judicializó a seis integrantes de una red dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería que operaba en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

¿Cómo operaba la red?

Las autoridades lograron establecer que la organización se dedicaba a la elaboración de billetes de loterías regionales, como las de Bogotá, Valle, Medellín, Cauca, Boyacá y Cruz Roja, entre otras, para posteriormente distribuirlos en distintas ciudades del país.

Según el reporte oficial, la estructura criminal era liderada por Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, quien sería el encargado de distribuir el dinero falsificado. Asimismo, Kevin Correa Cabrera estaría señalado de diseñar y elaborar el material ilícito, aprovechando su vinculación con un establecimiento de impresión. Por su parte, Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, sería el responsable de adquirir los insumos para la producción ilegal, mientras que Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, estaría implicado en la fabricación fraudulenta de billetes de lotería.

También figuran los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, conocido como alias Yuyo, quienes, mediante una fachada de venta de juegos de suerte y azar en Medellín, comercializaban el material falsificado a través de loteros.

“De igual forma, los hermanos Rangel Moreno, en ocasiones, se encargaban de recoger los envíos de este material ilícito en empresas de mensajería. Una vez en su poder, ambos procedían a distribuir esta moneda falsificada y la lotería adulterada en el sector comercial de la ciudad de Medellín”, señaló una fiscal encargada del caso.

Más detalles

Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos. Además, fueron hallados 56.330 dólares falsificados y 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros.

Ante estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los presuntos responsables los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público.