Contratista de la Secretaría de salud de Bello entre las detenidas por explotación sexual infantil. Foto: Cortesía.

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello, mediante un comunicado oficial, informó a la comunidad su desacuerdo con la conducta delictiva de dicha contratista y especificó que al momento de su contratación no se tenían antecedentes judiciales de esta persona y se aseveró que Administración Distrital no tiene ninguna relación con la actuación personal de esta persona.

“Al momento de suscribir el contrato, ninguno de los organismos de control ni la Policía Nacional reportaron antecedentes que indicaran conducta delictiva alguna por parte de la persona contratada“, se expuso en el comunicado.

Según la Alcaldía de Bello, la hoy detenida era contratista de la Secretaría de salud desde mayo del 2025 y fue contratada nuevamente tras acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la celebración de contratos públicos, incluidos los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

“En estricto cumplimiento del debido proceso, la Administración adelanta actualmente las acciones jurídicas pertinentes para la cancelación del contrato de prestación de servicios suscrito con la persona implicada”, destacó la Alcaldía de Bello.

Asimismo, la Alcaldía expuso que la persona detenida deberá responder ante la justicia y de hallarse culpable, reciba toda la severidad de la ley.