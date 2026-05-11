Capacitaciones para jurados de votación: Fechas, qué pasa si no asiste y casos válidos para faltar

Jurado de votación 2026: Esta es la multa que deberá pagar si no asiste a las mesas

A tan solo 20 días de realizarse las elecciones por la primera vuelta presidencial en Colombia, inició el proceso de capacitación de los jurados de votación, encargados de garantizar que la jornada electoral se cumpla con normalidad.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, este 11 de mayo iniciaron las jornadas de capacitación para estos ciudadanos. Estas, se extenderán hasta el próximo 28 de mayo de 2026.

¿Cuánto duran las capacitaciones?

De este modo, serán al menos 18 días de capacitaciones presenciales dictadas en varias zonas de Bogotá.

Cada jornada consta de al menos una hora y media. Estos horarios son asignados a cada jurado.

Los puestos distribuidos tienen horarios en la mañana y en la tarde. Sin embargo, las jornadas se manejan en franjas entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m.

¿Debe asistir nuevamente si ya fue jurado de votación en elecciones pasadas?

Quienes ya hayan ejercido como jurados en elecciones anteriores y hayan sido seleccionados nuevamente para las elecciones presidenciales deberán asistir otra vez a la capacitación correspondiente.

Sanciones por no asistir a las capacitaciones

Si bien el no presentarse a las capacitaciones no acarrea ningún tipo de infracción o amonestación, el registrador Hernán Peganos ante medios mencionó lo crucial que es el asistir a dichas actividades con el fin de garantizar un buen procedimiento por parte del jurado durante los comicios.

Sin embargo, quienes sean notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

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Casos válidas para faltar

La Registraduría señala que hay algunos casos en los que puede ser exonerado de ejercer su función como jurado de votación. Estas causales de exoneración son:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, ya sea padre, madre o hijo/a.

Muerte de algún familiar cercano, que haya ocurrido el mismo día o tres días antes de la fecha de elecciones.

No ser residente en el lugar donde fue elegido como jurado.

Ser menor de 18 años.

Para no ser multado en estos casos, debe presentar la excusa en la oficina de la Registraduría municipal y pedir que sea exonerado. Allí le solicitarán mostrar el certificado médico, que acredite la enfermedad, el certificado de defunción o, en el caso de ser menor de edad, presentar el documento de identidad.

Conozca cuál es el proceso que debe hacer en cada uno de los casos anteriores, para evitar ser multado por no presentarse el día de las elecciones.