Definidos jurados de votación 31 de mayo: Link oficial de la Registraduría para consultar con cédula
Los jurados de votación son los encargados de garantizar que la jornada electoral se cumpla con normalidad. Conozca cómo consultar si fue seleccionado.
El próximo domingo 31 de mayo los colombianos tendrán la oportunidad de escoger al nuevo presidente de la república para el periodo 2026-2030.
Por ello, la Registraduría del Estado Civil, cada vez que se lleva a cabo una nueva jornada electoral, solicita una serie de listas a entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
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Con el fin de llevar a cabo un proceso de escogencia aleatoria en forma de sorteo, con la finalidad de designar a algunos ciudadanos para ejercer como jurados de votación en todo el país.
Por ello, aquí le dejaremos el paso a paso para que verifique si usted fue seleccionado para ser jurado de votación en los próximos comicios presidenciales.
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¿Cómo puede saber si fui seleccionado como jurado de votación para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo?
A continuación, le explicamos paso a paso cómo consultar si fue designado como jurado de votación para las próximas elecciones:
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- Busque e ingrese a la página oficial de la Registraduría del Estado Civil (www.registraduria.gov.co).
- En la parte superior de la página deberá seleccionar la opción ‘Jurados de votación’.
- Después era remitido a un apartado donde deberá digitar su número de cédula de ciudadanía.
- Deberá realizar la prueba ‘No soy un robot’ para darle clic a la opción ‘Consultar’.
Ya habiendo completado el paso a paso, la página le hará saber si fue seleccionado como jurado de votación; de ser así, se le desplegará la información en la que lo pondrá al tanto tanto del cargo, puesto y mesa de votación, dirección, departamento, municipio o ciudad y el lugar donde deberá presentarse para la capacitación.
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“El no cumplimiento con la capacitación y la inasistencia a la prestación del servicio el día de las elecciones será sancionable conforme a la ley 734 de 2002 (código disciplinario único) y circular conjunta con la Procuraduría General de la Nación”, mencionó la entidad.
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