¿Qué pasa si no asiste a la capacitación de jurado de votación 2026? Le explicamos

Como es habitual, cada cuatro años se celebran en Colombia las elecciones presidenciales y legislativas. En ellas, los ciudadanos no solamente tienen la oportunidad de elegir al próximo mandatario del país, sino también a los congresistas que ocuparán las curules correspondientes al Senado y a la Cámara de Representantes en el próximo período.

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Para la celebración de estos comicios, la Registraduría Nacional designa unos jurados de votación que se encargarán de que la jornada se desarrolle en completa normalidad.

Asimismo, como parte de sus funciones, deberán entregar el tarjetón correspondiente a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto, y realizar el conteo de cada uno de ellos al cierre de las urnas.

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Por ello, la entidad realiza una serie de capacitaciones para que los ciudadanos seleccionados tengan claras sus funciones durante la jornada electoral.

Es importante señalar que estas jornadas de formación son de carácter obligatorio y se realizarán de manera presencial, contando con una duración de aproximadamente una hora y media, y serán programadas con anticipación, generalmente mediante notificación enviada al correo electrónico de los ciudadanos seleccionados.

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Si bien el no presentarse a las capacitaciones no acarrea ningún tipo de infracción o amonestación, el registrador Hernán Peganos ante medios mencionó lo crucial que es el asistir a dichas actividades con el fin de garantizar un buen procedimiento por parte del jurado durante los comicios.

Asimismo, quienes ya hayan ejercido como jurados en elecciones anteriores y hayan sido seleccionados nuevamente para las elecciones presidenciales deberán asistir otra vez a la capacitación correspondiente.

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¿Cuáles son las responsabilidades de los jurados de votación?

Además de las responsabilidades anteriormente mencionadas, la Registraduría señala otras que deben asumir los jurados de votación en el desarrollo de cada jornada electoral.

Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10 .

. Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11 .

. Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante.

Custodiar la urna.

Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral (si lo hubiere) con el documento de identidad.

(si lo hubiere) con el documento de identidad. Efectuar los escrutinios de mesa.

Registrar los resultados en los documentos electorales.

Entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría.

Por otra parte, ellos deberán presentarse una hora antes de que se abran las mesas de votación, es decir, a las 7:00 de la mañana, para cumplir con sus funciones. Asimismo, solamente podrán retirarse una vez hayan realizado el conteo y entregado el respectivo sobre con los resultados de los mismos al delegado del puesto electoral.

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