Elecciones presidenciales 2026: ¿Cuándo podrá consultar si fue designado como jurado de votación?

Como es habitual, cada cuatro años se celebran en Colombia las elecciones presidenciales y legislativas. En ellas, los ciudadanos no solamente tienen la oportunidad de elegir al próximo mandatario del país, sino también a los congresistas que ocuparán las curules correspondientes al Senado y a la Cámara de Representantes en el próximo período.

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Para la celebración de estos comicios, la Registraduría Nacional designa unos jurados de votación que se encargarán de que la jornada se desarrolle en completa normalidad. Asimismo, como parte de sus funciones deberán entregar el tarjetón correspondiente a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto, y realizar el conteo de cada uno de ellos al cierre de las urnas.

Según datos de la Registraduría Nacional, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior. De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

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Por su parte, en el exterior 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.

Paso a paso para saber si fue elegido como jurado de votación para el 31 de mayo:

Para saber si usted fue elegido como jurado de votación debe seguir este paso a paso:

Ingresar a la página web de la Registraduría ( www.registraduria.gov.co ).

). Dar clic en la opción “ Electoral ”, y luego en Consulta jurado de votación.

”, y luego en jurado de votación. Digitar su número de documento y realizar la respectiva verificación de seguridad.

y realizar la respectiva verificación de seguridad. Dar clic en el botón Consultar.

Tras realizar este paso a paso, la plataforma de la Registraduría le indicará si fue habilitado como jurado de votación para las elecciones que tendrán lugar este 31 de mayo.

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¿Cuándo se puede revisar si es jurado de votación?

La Registraduría Nacional ya realizó el sorteo de quienes serán los jurados de votación del próximo 31 de mayo.

El proceso inicia con los elegidos en Bogotá con más de cien mil personas que deberán cumplir con el llamado de la democracia. Posteriormente harán el mismo proceso en las diferentes ciudades que irá hasta el 06 de mayo.

Finalmente, los resultados del proceso y quiénes fueron elegidos como jurados de votación se publicará el jueves 07 de mayo.

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