Partidos Liberal y La U respaldaron los resultados de primera vuelta y pidieron reconocerlos

Los resultados de la primera vuelta presidencial han generado diversas reacciones, entre ellas, las de los partidos políticos tradicionales que pidieron respetar los resultados de la jornada de ayer domingo 31 de mayo.

Por un lado, el Partido de La U expresó su respaldo al sistema electoral y llamó a respetar la decisión de los ciudadanos.

Mientras tanto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, le pidió directamente al presidente Gustavo Petro acatar los resultados.

“Respetamos la decisión que ha tomado el pueblo colombiano y reconocemos el valor de la democracia como el camino legítimo para construir el futuro de nuestra Nación”, señaló La U.

Y agregaron: “Hoy más que nunca, corresponde actuar con grandeza, defender la institucionalidad, preservar el Estado de Derecho y trabajar unidos por una Colombia con más oportunidades, seguridad, libertad y progreso para todos”.

Por su parte, el expresidente César Gaviria señaló: “Los colombianos votaron ayer. Lo hicieron en paz, con la dignidad de siempre, y las autoridades electorales entregaron unos resultados que el país entero conoce”.

Por eso, envío el siguiente mensaje al presidente Petro: “Hoy solo nos queda pedirle una cosa: que respete lo poco que queda (…) Que no participe en política electoral. Que no piense en renunciar a la Presidencia para subirse a una tarima con dineros públicos a alentar a su candidato”, señaló.

Finalmente, señaló: “Colombia necesita un presidente que gobierne estos últimos meses con la seriedad que el cargo exige. No un agitador que use el poder del Estado para torcer la voluntad popular”.