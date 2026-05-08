¿Cuál es el horario de jurado de votación para las presidenciales? Hora de llegada y de salida

En Colombia, el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada electoral, donde los colombianos podrán elegir al nuevo presidente de la república para el período 2026-2030.

Por esto mismo es que la Registraduría Nacional del Estado Civil realiza un proceso de escogencia aleatoria en forma de sorteo, con la finalidad de designar a algunos ciudadanos para ejercer como jurados de votación en todo el país.

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¿A qué horas se debe presentar un jurado de votación para las elecciones presidenciales?

Según información de la Registraduría, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación deben presentarse en la mesa previamente designada a partir de las 7:00 de la mañana, a más tardar a las 7:30 de la mañana.

Ya que desde este horario se deben iniciar las labores de verificación del kit electoral entregado por la entidad para estos comicios presidenciales.

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¿Qué horario debe cumplir un jurado de votación durante las elecciones presidenciales?

Tenga en cuenta que la jornada electoral empieza desde las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde, pero los jurados no se podrán retirar hasta que cierren la urna, realicen el conteo de votos y el cumplimiento del diligenciamiento de los documentos electorales del escrutinio de la mesa, teniendo como límite horario las 11:59 de la noche.

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¿Hay alguna sanción por no presentarme para ser jurado de votación?

Si usted fue seleccionado como jurado de votación y no se presenta el día de las elecciones para desempeñar las funciones o las abandona, podrá recibir una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Asimismo, también se podrán imponer sanciones a los jurados que no firmen el acta de escrutinio o Formulario E-14, tales como la imposición de una multa equivalente a 10 SMLMV.

En el caso de ser servidor público, se harán acreedores a la destitución del cargo que desempeñan.

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¿Por qué razones puede exonerarse de la multa por no presentarse para ejercer como jurado de votación?

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), estas son las causales para la exoneración de las sanciones:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo(a) .

. Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas .

. No ser residente en el lugar donde fue designado.

Ser una persona menor de 18 años .

. Haberse inscrito y votar en otro municipio.

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