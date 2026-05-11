Hallaron un cuerpo dentro de una nevera a las orillas del río Medellín

Medellín

Tres hombres fueron capturados en flagrancia al ser señalados de abandonar el cuerpo sin vida de una persona dentro de una nevera en el centro de Medellín.

El hallazgo se registró el pasado 9 de mayo en un basurero improvisado ubicado cerca del deprimido de Villanueva, en el sector de La Candelaria, a pocos metros del río Medellín. Al inspeccionar la nevera, las autoridades encontraron el cadáver de una persona con una tela amarrada al cuello y las extremidades inferiores atadas.

La alerta fue emitida por ciudadanos que observaron a tres hombres dejando la nevera en plena vía pública en actitud sospechosa. Tras la denuncia, las autoridades activaron un plan candado para ubicar a los responsables.

“Desde las cámaras empezaron a identificar quiénes fueron los que llevaron esa nevera, de dónde venían, pero sobre todo hacia dónde se dirigieron. Gracias a ese plan candado estas tres personas fueron capturadas en flagrancia”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Apertura de investigaciones

Las investigaciones avanzan ahora en la identificación plena de la víctima y en el esclarecimiento de los móviles del crimen. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales, aunque serán las investigaciones judiciales las que determinen las circunstancias exactas del caso.

Con este hecho ya son 10 los casos reportados este año en el Valle de Aburrá de cuerpos abandonados en bolsas, costales, maletas o recipientes similares. Según la Policía Metropolitana, todos los casos registrados hasta el momento han sido esclarecidos.