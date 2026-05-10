Reclasificación 2026-I: Así quedó tras triunfo de Nacional y empate entre América y Santa Fe
Este sábado se jugaron los encuentros de ida de tres de los partidos de cuartos de final.
Comenzaron los cuartos de final del fútbol colombiano, una jornada para visitantes que dejó dos triunfos a domicilio de Nacional e Independiente Santa Fe, quienes tomaron una ventaja importante de cara a los compromisos de vuelta.
Además de su importancia a final de temporada, la Reclasificación también será determinante para definir las localías en las semifinales, siempre y cuando no sean duelos ante Nacional y/o Junior, quienes, de clasificar, definirán sus respectivas llaves en condición de local.
Internacional de Bogotá 1-2 Nacional
En el estadio Metropolitano de Techo, Atlético Nacional remontó y se impuso 1-2 a Internacional de Bogotá. El equipo de casa se había adelantado con tanto de Ian Poveda; los antioqueños empataron con un autogol del arquero Simón Zapata y luego lo dieron vuelta con un tanto Juan Manuel Rengifo.
Tolima 1-0 Pasto
Deportes Tolima defendió su localía para imponerse 1-0 al Deportivo Pasto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El único tanto del partido lo convirtió en el primer tiempo Luis Sandoval.
América 1-1 Santa Fe
América y Santa Fe empataron 1-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un compromiso en el que se hicieron presentes en el marcador los jugadores de experiencia. La visita se adelantó con Hugo Rodallega; mientras que el local empató a través de Adrián Ramos.
Tabla de Reclasificación 2026-I
- Atlético Nacional: 43 Pts
- Junior: 35
- Tolima: 34 (+11)
- América: 34 (+10)
- Pasto: 34 (+4)
- Once Caldas: 33
- Santa Fe: 30
- Internacional: 28
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...