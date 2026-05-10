Reclasificación 2026-I: Así quedó tras triunfo de Nacional y empate entre América y Santa Fe

Comenzaron los cuartos de final del fútbol colombiano, una jornada para visitantes que dejó dos triunfos a domicilio de Nacional e Independiente Santa Fe, quienes tomaron una ventaja importante de cara a los compromisos de vuelta.

Además de su importancia a final de temporada, la Reclasificación también será determinante para definir las localías en las semifinales, siempre y cuando no sean duelos ante Nacional y/o Junior, quienes, de clasificar, definirán sus respectivas llaves en condición de local.

Internacional de Bogotá 1-2 Nacional

En el estadio Metropolitano de Techo, Atlético Nacional remontó y se impuso 1-2 a Internacional de Bogotá. El equipo de casa se había adelantado con tanto de Ian Poveda; los antioqueños empataron con un autogol del arquero Simón Zapata y luego lo dieron vuelta con un tanto Juan Manuel Rengifo.

Tolima 1-0 Pasto

Deportes Tolima defendió su localía para imponerse 1-0 al Deportivo Pasto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El único tanto del partido lo convirtió en el primer tiempo Luis Sandoval.

América 1-1 Santa Fe

América y Santa Fe empataron 1-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un compromiso en el que se hicieron presentes en el marcador los jugadores de experiencia. La visita se adelantó con Hugo Rodallega; mientras que el local empató a través de Adrián Ramos.

Tabla de Reclasificación 2026-I