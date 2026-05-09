🔴EN VIVO Nacional vs. Inter de Bogotá: por los cuartos de final en la Liga Colombiana
El conjunto capitalino intentará aprovechar su fortaleza como local ante el líder del Apertura colombiano.
Inter Bogotá afrontará uno de los partidos más importantes de su corta historia cuando reciba a Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final del Apertura. El equipo bogotano, que disputa su primera temporada en la máxima categoría tras ocupar el lugar de La Equidad, logró clasificarse gracias a una destacada primera parte del campeonato y llega respaldado por una sólida campaña en casa, donde solo perdió un partido.
Atlético Nacional, máximo campeón del fútbol colombiano con 18 títulos, llega como líder de la fase regular y uno de los grandes favoritos al campeonato. El conjunto verdolaga terminó con el ataque más goleador del torneo y una de las mejores defensas, aunque cerró la fase regular con dos derrotas consecutivas tras asegurar anticipadamente el primer lugar y rotar parte de su nómina.
La serie enfrentará la ilusión del debutante contra la experiencia de uno de los clubes más grandes del país. Inter Bogotá buscará sacar ventaja en la capital, mientras Nacional intentará imponer su jerarquía para acercarse a unas nuevas semifinales del fútbol colombiano.
Siga la transmisión del partido:
Fibnaliza el prime tiempo
Inter de Bogotá 1-1 Atlético Nacional
Tiempo adicional
Se sumarán cuatro minutos más
Penal anulado
Hubo una falta anterior al disparo por parte de Eduard Bello
Penal para Nacional
El remate de Alfredo Morelos dio en las manos del defensor Vivas.
Primera para Inter de Bogotá
Yulián Gómez es amonestado tras una falta contra Andrés Román.
GOOOOOL de Nacional
Error del portero Zapata en un tiro de esquina y lo empata con auto gol.
GOOOOOL de Inter de Bogotá
Ian Poveda marca tras una contra mal defensida de Nacional
Fuera de lugar
Falló una oportunidad clara Nicolás Rodriguez de cara al arco sin portero, pero Morelos quien dio el pase estaba adelantado
Peligro en área de Nacional
“Chipichipi” Castillo casi comete un error en salida de balón
Segundo disparo fuera delárea de Juan Manuel Zapata, la volvio a atajar el portero Zapata.
Nacional no logra filtrar pases entrelíneas por lo que opta por pases largos de los centrales buscando el pivoteo de Morelos.
Internacional busca los contra golpes por las bandas con Sanguinetti o Ian Poveda.
Prrimer disparo de Nacional
Juan Manuel Zapata remata pero el balón se va a las manos del arquero Zapata
Primeras llegadas del Inter de Bogotá
Dos tiros de esquina consecutivos.
Inicia el partido
Ya rueda el balón en Techo
Los aficionados apoyan al equipo desde fuera del estadio
El conjunto "Verdolaga" ya se encuentra en el estadio de Techo
¡Nóminas confirmadas!
