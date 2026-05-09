🔴EN VIVO Tolima vs. Pasto: ida de los cuartos de final por la Liga Colombiana

El Vinotinto y Oro quiere aprovechar su fortaleza en casa ante un Deportivo Pasto que fue una de las sorpresas del campeonato.

Deportes Tolima inicia una nueva ilusión de título cuando reciba a Deportivo Pasto en los cuartos de final del Apertura colombiano. El conjunto de Ibagué llega tras una irregular recta final en liga, aunque también impulsado por su gran momento internacional luego de vencer 3-0 a Nacional en Copa Libertadores y asumir el liderato de su grupo. Además, el Vinotinto y Oro mantiene una sólida racha en casa, donde acumula 11 partidos oficiales sin perder.

Enfrente estará un Deportivo Pasto que sorprendió durante la fase regular al terminar entre los mejores equipos del campeonato, dejando atrás la mala campaña del semestre anterior. Aunque llega tras dos derrotas consecutivas, el cuadro volcánico demostró ser un rival competitivo a lo largo del torneo y buscará dar el golpe en condición de visitante.

La serie promete ser una de las más equilibradas de esta instancia, con Tolima intentando imponer su experiencia reciente en fases finales y Pasto buscando confirmar que su gran campaña no fue casualidad.

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