Selección Colombia tendría dos bajas para partido de despedida previo al Mundial

La Selección Colombia alista detalles para iniciar la concentración de cara al Mundial 2026. Una vez terminen las competiciones de clubes, y los jugadores tengan unos días de descanso, comenzará la preparación con el grupo, pensando en lo que será el estreno ante Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México.

En medio de esa preparación hay dos partidos amistosos antes del estreno mundialista. Se prevé un partido de despedida ante Costa Rica el 29 de mayo en Bogotá, tal y como anunció la Federación Colombiana de Fútbol, así como uno en suelo estadounidense ante Jordania el 7 de junio en San Diego, California.

Colombia tendría sus dos primeras bajas para el juego de despedida

Se espera que la concentración de la Tricolor inicie la semana del 24 de mayo con algunos jugadores que queden libres de sus clubes y los que ya hayan tenido un periodo de descanso. Sin embargo, se estima que la Tricolor no podrá contar con dos hombres clave para ese amistoso ante Costa Rica el 29 de mayo.

Se trata de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes se clasificaron a la final de la Conference League y esta tendrá lugar el miércoles 27 de mayo en Leipzig, Alemania, contra Rayo Vallecano de España. Lo más probable es que no alcancen a llegar para el encuentro, y mucho menos si llegan a quedar campeones, pues seguro habrá eventos que cumplir con la institución.

Dónde se jugará ese partido ante Costa Rica

La Federación anunció inicialmente que el juego se llevaría a cabo en el Estadio El Campín de Bogotá. No obstante, en las últimas horas circuló información de que el juego en la capital podría caerse por tramitología y podría terminar en Medellín.

Sin embargo, la concesión encargada del Estadio El Campín, Sencia, informó que el juego se mantiene, tal y como se acordó. "El partido de la Selección Colombia en Bogotá, que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho, está programado para el 29 de mayo“, precisaron.