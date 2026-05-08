DT de Minnesota advierte que será difícil darle minutos de juego a James Rodríguez: esta es la razón / Getty Images

No cesan los problemas para James Rodríguez en el fútbol de los Estados Unidos. En las últimas horas, el entrenador del Minnesota United, Cameron Knowles, advirtió que será poco probable ver más tiempo en cancha al volante colombiano, debido a que el equipo está obteniendo buenos resultados sin él como titular.

Es preciso recordar que el ‘10′ cafetero ha sido inicialista en apenas dos oportunidades, una por la liga local y lo otra por la copa nacional. Asimismo, acumula solamente 183 minutos de competencia, desde su llegada el pasado mes de febrero.

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Knowles advierte que será difícil darle minutos de juego a James

En diálogo con el portal SiriusXM FC, el entrenador Cameron Knowles fue cuestionado por el poco rodaje que le ha dado a James Rodríguez y respondió con los resultados que ha tenido su equipo: quinto en la Conferencia Oeste con 20 puntos sumados de 33 posibles.

“Hemos tenido un par de circunstancias imprevistas que lo han hecho no elegible (a James) y luego está, obviamente, el rendimiento del equipo. Es difícil cambiar un equipo ganador y hemos sido muy consistentes con la selección de la alineación y nos hemos apoyado en un grupo más pequeño de muchachos para muchos minutos, pero semana tras semana, siguen cumpliendo”, sentenció el director técnico.

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Y tiene razón el estratega. De los últimos seis encuentros del Minnesota por MLS, ganó cinco y perdió uno. Esa única derrota coincide con la titularidad de James, mientras que en los demás no jugó (suma un solo minuto de acción).

“Para mí, mirando a ese grupo de jugadores, es muy difícil cambiar de once. Mencionaste a Triantis, Chancalay, Pereyra, Owen Gene que está entrando, pero también hay otros chicos (…). Hemos tenido a algunos muchachos que han dado un paso adelante y realmente han ganado sus posiciones y han seguido jugando y siguen haciendo el trabajo”, concluyó.

Habrá que esperar entonces por lo que pueda ocurrir con James y el DT Knowles, entendiendo que el próximo lunes 11 de mayo se entregará la preconvocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y ese mismo viernes 15 iniciaría el campamento de la Tricolor. Es por esto que Rodríguez Rubio no alcanzaría a terminar la temporada con el Minnesota...

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