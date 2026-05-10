La clasificación general del Giro de Italia no tuvo cambios tras la etapa 3: Así van los colombianos

Egan Bernal durante su participación en el Giro de Italia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La tercera etapa del Giro de Italia, última jornada en Bulgaria y la última previa al primer descanso de la competencia, dejó como resultado la victoria del francés Paul Magnier, quien se consolidó como líder de la clasificación por puntos, sumando su segundo triunfo en la presente edición de la carrera.

Magnier fue el más rápido de un emocionante embalaje que se definió por ‘foto finish’, imponiéndose por pocos centímetros al italiano Jonathan Milan y al neerlandés Dylan Groenewegen, segundo y tercero de la jornada, respectivamente.

La fracción, marcada por el retiro del británico Adam Yates a raíz de la fuerte caída que sufrió este sábado, donde ya se había retirado Santiago Buitrago, fue una jornada tranquila y sin contratiempos, donde el grupo de fuga fue cazado a pocos metros de la línea de meta.

La clasificación general no tuvo mayores modificaciones, manteniéndose al comando el uruguayo Guillermo Silva, con un acumulado de 13H10′05″, seguido a 4″ del alemán Florian Stork y a 4″ del colombiano Egan Bernal.

El pedalista del Movistar Team, Einer Rubio, por su parte, se ubica en la casilla 16 de la clasificación general, a tan solo 10″ del líder Silva.

Clasificación General

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Guillermo Silva Astana 13:10:05 2. Florian Stork Tudor 4″ 3. Egan Bernal Ineos ″ 16. Einer Rubio Movistar Team 10″

Clasificación Etapa 3 Giro de Italia