Giro de Italia 2026, clasificación general: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 18

La etapa 18 del Giro de Italia 2026 terminó con victoria para el francés Paul Magnier (Quick-Step), quien se impuso en los 171 kilómetros de recorrido con espectacular esprint sobre los italianos Edoardo Zambanini (Bahrain) y Jonathan Milan (Lidl-Trek).

REVIVA ACÁ LOS MEJORES MOMENTOS DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA

Para los colombianos, la jornada no tuvo mayor movimiento. Egan Bernal (INEOS) llegó a la par del grupo principal, razón por la que no escaló y perdió posiciones en la clasificación general. Lo anterior significa que se mantiene por fuera del lote de diez primeros (11°).

Por otro lado, Einer Rubio (Movistar Team) perdió más de 4 minutos y está a punto de llegar a la hora de diferencia respecto al líder Jonas Vingegaard. Claro está que se mantiene en la casilla 28.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma 70H44′04″ 2. Felix Gall Decathlon CMA +4′03″ 3. Thymen Arensman INEOS +4′27″ 11. Egan Bernal INEOS +9′44″ 28. Einer Rubio Movistar Team +59′38″

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 se disputará este viernes 29 de mayo entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), recorrido de 151 kilómetros y montaña pura: un puerto de primera categoría, otro fuera de categoría y cuatro de segunda categoría.