Giro de Italia 2026, clasificación general: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 18
Por ahora no hay presencia de colombianos en el top-10 de la general.
La etapa 18 del Giro de Italia 2026 terminó con victoria para el francés Paul Magnier (Quick-Step), quien se impuso en los 171 kilómetros de recorrido con espectacular esprint sobre los italianos Edoardo Zambanini (Bahrain) y Jonathan Milan (Lidl-Trek).
REVIVA ACÁ LOS MEJORES MOMENTOS DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA
Para los colombianos, la jornada no tuvo mayor movimiento. Egan Bernal (INEOS) llegó a la par del grupo principal, razón por la que no escaló y perdió posiciones en la clasificación general. Lo anterior significa que se mantiene por fuera del lote de diez primeros (11°).
Por otro lado, Einer Rubio (Movistar Team) perdió más de 4 minutos y está a punto de llegar a la hora de diferencia respecto al líder Jonas Vingegaard. Claro está que se mantiene en la casilla 28.
Clasificación general del Giro de Italia 2026
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Visma
|70H44′04″
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA
|+4′03″
|3.
|Thymen Arensman
|INEOS
|+4′27″
|11.
|Egan Bernal
|INEOS
|+9′44″
|28.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+59′38″
La etapa 19 del Giro de Italia 2026 se disputará este viernes 29 de mayo entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), recorrido de 151 kilómetros y montaña pura: un puerto de primera categoría, otro fuera de categoría y cuatro de segunda categoría.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...