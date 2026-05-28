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28 may 2026 Actualizado 17:56

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Giro de Italia

Giro de Italia 2026, clasificación general: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 18

Por ahora no hay presencia de colombianos en el top-10 de la general.

Giro de Italia 2026, clasificación general: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 18. (Photo by Sara Cavallini/Getty Images)

Giro de Italia 2026, clasificación general: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 18. (Photo by Sara Cavallini/Getty Images) / Sara Cavallini

Giro de Italia 2026, clasificación general: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 18. (Photo by Sara Cavallini/Getty Images)
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La etapa 18 del Giro de Italia 2026 terminó con victoria para el francés Paul Magnier (Quick-Step), quien se impuso en los 171 kilómetros de recorrido con espectacular esprint sobre los italianos Edoardo Zambanini (Bahrain) y Jonathan Milan (Lidl-Trek).

REVIVA ACÁ LOS MEJORES MOMENTOS DE LA ETAPA 18 DEL GIRO DE ITALIA

Para los colombianos, la jornada no tuvo mayor movimiento. Egan Bernal (INEOS) llegó a la par del grupo principal, razón por la que no escaló y perdió posiciones en la clasificación general. Lo anterior significa que se mantiene por fuera del lote de diez primeros (11°).

Por otro lado, Einer Rubio (Movistar Team) perdió más de 4 minutos y está a punto de llegar a la hora de diferencia respecto al líder Jonas Vingegaard. Claro está que se mantiene en la casilla 28.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardVisma70H44′04″
2.Felix GallDecathlon CMA+4′03″
3.Thymen ArensmanINEOS+4′27″
11.Egan BernalINEOS+9′44″
28.Einer RubioMovistar Team+59′38″

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 se disputará este viernes 29 de mayo entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), recorrido de 151 kilómetros y montaña pura: un puerto de primera categoría, otro fuera de categoría y cuatro de segunda categoría.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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