David Alonso asciende en el campeonato mundial de Moto2: Así le fue en el Gran Premio de Francia

David Alonso durante su participación en el Gran Premio de Francia. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

Los pilotos españoles dominaron a placer el Gran Premio de Francia, el cual se llevó a cabo este domingo en el Circuito Bugatti de Le Mans. El colombiano David Alonso tuvo una destacada actuación.

Alonso, quien partió séptimo, ganó dos posiciones y concluyó quinto, sumando los puntos suficientes para ascender en la clasificación del campeonato mundial de Moto2, superando a su compañero del Aspar Team, Daniel Holgado.

El español Izan Guevara fue el ganador de la jornada, con un tiempo de 14:14.987. Las tres posiciones siguientes fueron también para corredores españoles, siguiéndole, respectivamente, Manuel González, Iván Ortolá y Alonso López.

¿Cómo va el campeonato mundial?

El campeonato mundial de Moto2 es liderado por Manuel González con 79.5 puntos, seguido por Ian Guevara con 70 puntos; mientras que el podio lo completa el australiano Senna Agius con 59 unidades.

David Alonso ganó una casilla y ascendió a la quinta posición, gracias a los 11 puntos que sumó en Le Mans. El colombiano acumula 48 puntos, cinco más que su compañero de equipo, el también español Daniel Holgado, y a tan solo cinco de la cuarta casilla, que por ahora pertenece al italiano Celestino Vietti.

¿Dónde será la próxima carrera?

La próxima parada del campeonato mundial de Moto2 será el próximo fin de semana en Cataluña, iniciando las prácticas el viernes 15 de mayo y disputándose la carrera el domingo 17 del mismo mes.