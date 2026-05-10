Favorito al título del Giro de Italia abandonó la carrera antes de la tercera etapa

El Team Emirates fue el gran damnificado tas la fuerte caída que se presentó durante la segunda etapa del Giro de Italia. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos perdió tres corredores, uno de ellos un serio candidato al título.

Para la etapa de este domingo, la tercera fracción de la carrera, la escuadra no pudo contar con tres de sus corredores, quienes sufrieron graves lesiones tras la caída masiva presentada este sábado.

Entre los pedalistas que debieron abandonar la competencia se encuentra el británico Adam Yates, hermano de Simon, vigente campeón, y uno de los llamados a pelear por el título en esta dedición de la carrera.

“Adam Yates sufrió abrasiones graves y una laceración en su oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por conmoción cerebral y autorizado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas de conmoción cerebral retardados. No tomará la salida de la etapa 3 hoy”, informó el médico del equipo, Adrian Rotunno.

Junto a Yates, también se retiraron de la carrera el español Marc Soler y el australiano Jay Vine. Sobre estos corredores, el parte médico entregado por el equipo fue todavía más delicado.

“Lamentablemente, la caída de la etapa 2 de ayer nos afectó gravemente. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo. Marc Soler tiene una fractura pélvica. En esta etapa, ninguno de los dos debería requerir cirugía”, informó el médico Rotunno.

La fuerte caída también significó el retiro prematuro del colombiano Santiago Buitrago, corredor y líder del Bahrain Victorious, quien era uno de los tres pedalistas del país presentes en la prueba.

A raíz de la caída, Adam Yates se ubicaba en el puesto 162 de la clasificación general del Giro de Italia a 13′56″ del líder, el uruguayo Guillermo Silva.