🔴EN VIVO Giro de Italia etapa tres: la carrera se despide de Bulgaria con final en Sofía

PLOVDIV, BULGARIA - MAY 10: Ayco Bastiaens of Belgium and Team Soudal Quick-Step competes during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 3 a 175km stage from Plovdiv to Sofia / #UCIWT / on May 10, 2026 in Plovdiv, Bulgaria. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El Giro de Italia afronta este domingo su tercera y última etapa en territorio búlgaro con un recorrido de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía. Será una jornada con varios escenarios de carrera, comenzando con un tramo inicial completamente llano donde los equipos de fuga intentarán tomar protagonismo desde los primeros kilómetros.

La parte decisiva llegará en la mitad del trayecto con el ascenso al Borovets Pass, un puerto de segunda categoría de más de nueve kilómetros de subida y pendientes constantes que podrían seleccionar el grupo principal. Luego del descenso y los kilómetros finales hacia Sofía, los favoritos buscarán controlar la etapa mientras todas las miradas estarán puestas en el uruguayo Guillermo Silva, quien defenderá la maglia rosa tras sorprender en la jornada anterior con una victoria memorable frente a figuras como Jonas Vingegaard.

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