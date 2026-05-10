🔴EN VIVO Giro de Italia etapa tres: la carrera se despide de Bulgaria con final en Sofía
La tercera jornada de la ronda italiana recorrerá 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, en un trazado que mezcla largos sectores llanos con un exigente ascenso.
El Giro de Italia afronta este domingo su tercera y última etapa en territorio búlgaro con un recorrido de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía. Será una jornada con varios escenarios de carrera, comenzando con un tramo inicial completamente llano donde los equipos de fuga intentarán tomar protagonismo desde los primeros kilómetros.
La parte decisiva llegará en la mitad del trayecto con el ascenso al Borovets Pass, un puerto de segunda categoría de más de nueve kilómetros de subida y pendientes constantes que podrían seleccionar el grupo principal. Luego del descenso y los kilómetros finales hacia Sofía, los favoritos buscarán controlar la etapa mientras todas las miradas estarán puestas en el uruguayo Guillermo Silva, quien defenderá la maglia rosa tras sorprender en la jornada anterior con una victoria memorable frente a figuras como Jonas Vingegaard.
Siga acá EN VIVO la etapa tres del Giro de Italia:
Nos vamos asomando a la montaña
Hoy el Giro d'Italia supera los 1000 metros de altitud por primera vez en la estación de esquí de Borovets, cuya subida puntuable arrancaremos dentro de veinticinco kilómetros. La fuga tiene 2’20".
Maillots de líder de la GC cara a cara en las Grandes Vueltas entre Bernal Egan (Netcompany INEOS) y Vingegaard Jonas (Equipo Visma | Alquiler de bicicletas).
Los tres escaladores que más tiempo perdieron ayer
Al margen de la no participación de Adam Yates tras ceder casi 14 minutos en meta, hay tres hombres con más de un minuto perdido tras los incidentes de ayer:
(Estados Unidos) Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike)
(Italia) Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team)
(Canadá) Derek Gee (Lidl-Trek)
Estable en torno a los tres minutos
Repiten en el trabajo de control algunos corredores de la primera jornada, como Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) o Hartthijs De Vries (Unibet Rose Rockets). Apuntamos también, por parte del XDS Astana de la Maglia Rosa, el nombre de Arjen Livyns.
Primera fuga del día
Se monta de inmediato la escapada con el permiso del pelotón y tres integrantes: Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF 7 Saber), Diego Pablo Sevilla y Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta).
COMIENZA LA ETAPA 3 DEL GIRO D'ITALIA