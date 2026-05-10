El amor de una madre también se viste de uniforme del Ejército en la ciudad de Armenia

Armenia

En día de las madres, historias en el eje cafetero, las mujeres militares de la octava brigada del ejército cumplen el rol no solo de defender la patria sino esa labor maravillosa del ser madre y mujer soldado…la historia con Adrián Trejos

La historia es de la mayor Diana Marcela Agudelo Quintana, oficial de operaciones Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.°8 de Armenia de la Octava Brigada del Ejército, desde hace 17 años ha asumido diferentes responsabilidades y, actualmente, como oficial de operaciones del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate donde lidera a los hombres y mujeres encargados de garantizar el sostenimiento logístico de las tropas que cumplen la misión en Caldas, Quindío y Risaralda.

Cortesía Comunicaciones Octava Brigada del Ejército

Detrás del uniforme también hay una mamá, desde hace cuatro años se convirtió en madre de mellizos, Anthony y Samuel llegaron para transformar su mundo y enseñarle que el amor también puede multiplicarse mientras se cumplen los deberes con la patria.

En casa procura estar presente, abrazar, escuchar y formar a sus hijos con principios y valores y deja cualquier actividad para correr a acompañarlos. Sin embargo, también ha tenido que explicarles por qué debe volver a ponerse el uniforme y salir nuevamente al cumplimiento del deber.

Y ella relata “¿Otra vez te debes ir, mamá?”, le preguntan Anthony y Samuel cada vez que la ven alistarse. Entonces, con amor y convicción, ella responde: “Mamá tiene que irse otra vez a cumplir la misión por el futuro de Colombia y el futuro de mis hijos”.

La historia de la mayor Diana Agudelo se convierte también en un homenaje a las madres colombianas que demuestran que el amor de una madre también se viste de uniforme y que detrás de cada misión cumplida hay un corazón que late por Colombia y por sus hijos.