Fecha exacta del Día de la Madre en Colombia este 2026: cuál es su origen y cómo celebrarlo

El Día de la Madre en Colombia es una celebración y un homenaje a todas las mujeres que con su amor y enseñanzas dan vida y una crianza única. En el país, esta fecha se celebra el segundo domingo del mes de mayo, razón por la que puede variar cada año.

Desde 1925, con la Ley 28, el Congreso de la República decretó las fiestas nacionales de la Bandera y de la Madre. En el artículo 4, estipula que todos los años será el segundo domingo del mes en el que se festeja este día. Para el 2026, la fecha es el próximo 10 de mayo.

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En el departamento Norte de Santander, se ha tomado la tradición de celebrar esta fecha el último domingo del mes.

Como lo indica el Canal Tro, de este departamento, el cambio se debe en parte al terremoto que vivió Cúcuta el 8 de mayo de 1875, motivo por el que se corrió el festejo de la madre al no ser pertinente juntarlo con el desastre natural que cobró un gran número de vidas.

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¿Cuál es el origen del Día de la Madre?

En general, existen especulaciones sobre la relación que tiene esta fecha con ceremonias realizadas a diosas de la antigua Grecia y Roma. La revista National Geographic comenta que el Día de las Madres no es una celebración moderna o reciente; la maternidad ha sido un motivo de homenaje a lo largo de la historia.

En la antigua Grecia, Rea era la diosa de la fertilidad y la maternidad, además de considerarse la madre de la humanidad y de Hestia, Hades, Deméter, Poseidón, Hera y Zeus. Todos los años los griegos realizaban un festival en su honor al inicio de la primavera. Roma es otro ejemplo con los rituales a Cibeles, diosa de la tierra.

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Con el paso del tiempo, la figura de la Virgen María en el cristianismo fue la que tomó relevancia. Hasta el siglo XX, en muchos lugares se celebraba el Día de las Madres el 8 de diciembre por ser conocido como el Día de la Inmaculada Concepción.

Fue a través de la misma religión que se transformó el segundo domingo del mes de mayo como el específico para este día.

La aparición de la Virgen a tres niños en Portugal el 13 de mayo de 1917 marcó el comienzo de esta fecha como un motivo de celebración para muchos países, entre ellos Colombia.

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¿Cómo celebrar el Día de la Madre?

Si bien para este día no hay una actividad en específico a celebrar, aquí le contamos una serie de actividades que puede realizar con el fin de celebrar esta festividad:

Para este día puede preparar o comprar un desayuno sorpresa.

Puede realizar algún regalo personalizado, como un video, una carta o algún tipo de manualidad.

Alguna experiencia gastronómica puede ser un buen detalle, desde cocinar algo en específico o ir a algún restaurante.

Este día también puede ser un día de relajación y tranquilidad, esto por medio de un día de spa.

Una salida de compras y cambio de look puede ser un plan poco común pero interesante para celebrar este día.

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