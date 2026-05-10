Dayana Jassir podría recuperar su libertad tras decisión de la Corte Constitucional

El proceso en contra de Dayana Jassir seguirá en Barranquilla. Foto: Colprensa( Thot )

La Corte Constitucional suspendió de manera temporal la orden de captura inmediata contra Dayana Jassir De la Hoz mientras la Corte Suprema de Justicia estudia el recurso de casación presentado por su defensa contra la condena impuesta por el homicidio de su esposo, Eduardo Pinto Viloria.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia SU-120 de 2026, en la que el alto tribunal reiteró que “la privación de la libertad antes de la ejecutoria de la condena penal” debe ser de carácter excepcional y estar sustentada con una motivación estricta.

Con esta determinación, la Corte dejó sin efecto provisionalmente el punto de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla que ordenaba la captura inmediata de Jassir. Además, le dio un plazo de 48 horas al Tribunal para emitir una nueva decisión en la que analice de manera individual si realmente es necesaria la privación de la libertad mientras el fallo es revisado por la Corte Suprema.

Mientras se adopta esa nueva determinación judicial, la Corte Constitucional ordenó la libertad inmediata de Dayana Jassir, siempre y cuando no exista otro requerimiento judicial vigente en su contra.

Había sido condenada a 57 años

El caso está relacionado con el asesinato de Eduardo Pinto Viloria, ocurrido en mayo de 2016 en Barranquilla. Dayana Jassir fue procesada por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, cargos que siempre negó durante el proceso judicial.

En noviembre de 2024, un juzgado penal había absuelto a Jassir al considerar que existían dudas en las pruebas presentadas por la Fiscalía. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Barranquilla revocó esa decisión y la condenó a 57 años y 6 meses de prisión, ordenando además su captura inmediata.

En la providencia, la Corte también señaló que los jueces deben justificar “de manera explícita, separada y suficiente” la necesidad de ordenar una captura antes de que exista una condena ejecutoriada, teniendo en cuenta factores como el arraigo del procesado y su comportamiento durante el proceso.

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